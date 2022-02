Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Pößneck (ots)

Am 06.02.2022 wurde gegen 03:25 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw Renault in der Ortslage Pößneck kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,98 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkten in Flensburg sowie 1 Monat Fahrverbot.

