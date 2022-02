Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken im Gartenzaun gelandet

Görkwitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Ein 23-Jähriger befuhr am 06.02.2022 gegen 03:35 Uhr die L1103 aus Richtung Neundorf kommend in Richtung Görkwitz. Am Abzweig nach Mönchgrün kam dieser in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Werbeaufsteller und durchbrach einen Gartenzaun. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt, ein vor Ort durchgeführter Test ergab den Wert von 1,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, an dem Schild und dem Zaun entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

