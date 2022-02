Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Führerschein vorerst weg

Kaulsdorf (ots)

Samstagabend wurde per Notruf ein Unfall in Kaulsdorf gemeldet. Ein VW touchierte einen am Fahrbahnrand in der Könitzer Straße abgestellten Pkw. Bereits bei der Ausgangsinformation wurde bekannt, dass Alkohol im Spiel sei. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille beim 49-jährigen Fahrzeugführer. Deshalb erfolgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

