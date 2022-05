Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer vermisst seinen Hund???

Gegen 11:30 Uhr wurden die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen durch eine Fahrzeugführerin in der Hohensteinerstraße in Nordhausen angesprochen, da ihr zuvor im Bereich Altendorf - Am Alten Tor, ein kleiner (augenscheinlich) herrenloser Hund zugelaufen war. Zum Hundebesitzer ergaben sich keinerlei Hinweise. In der Folge wurde das Tier durch die Finderin und die eingesetzten Beamten in die Obhut des Tierheimes in Nordhausen übergeben. Wem der Hund entlaufen ist bzw. wer seinen Hund vermisst kann sich beim Tierheim in Nordhausen melden und dort das Tier wieder abholen. Hinweise zum möglichen Hundehalter nimmt aber auch der Inspektionsdienst Nordhausen unter 03631960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell