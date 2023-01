Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Hotel

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 16.01.2023, 22:30 Uhr bis 17.01.2023, 06:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster in einem Hotel in der Mühlturmstraße auf. Im Innern wurden mehrere Räume angegangen und Türen und Schränke angegangen. Dort entwendeten sie Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Der Sachschaden beträgt derzeit ca. 1000 Euro. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell