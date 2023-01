Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kleinkraftrad ausgebrannt

Altrip (ots)

Unbekannte zündeten in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Straße "Am Horren" ein Kleinkraftrad (Roller) an, der vermutlich vorher entwendet wurde. Da aufgrund des Feuers auch die Fahrzeug-Individual-Nummer (FIN) unkenntlich gemacht wurde, konnte ein Eigentümer nicht ermittelt werden. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell