POL-PDLU: (Frankenthal) Mehrere Kennzeichen entwendet

Frankenthal (ots)

Zwischen dem 15.01.2023, 19:00 Uhr - 16.01.2023, 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Akazienweg in 67227 Frankenthal an fünf Fahrzeugen unterschiedlichster Hersteller die hinteren Kennzeichen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Täterschaft dauern aktuell an. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Wert.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

