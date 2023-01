POL-PDLU: Speyer - Hahn gefunden, Besitzer gesucht

Speyer (ots) - Auf eine zu einem Parkplatz in der Karmeliterstraße hin gelegenen Hauswand sprühten unbekannte Täter bereits in der vergangenen Woche den Schriftzug "Wantze". Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr