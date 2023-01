POL-UN: Unna - Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Unna (ots) - Am Mittwoch (04.01.2023) drangen Einbrecher gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus an der Iserlohner Straße ein. In der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 22.15 Uhr drangen sie gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten zahlreiche Räume und Behältnisse. Sie entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0. ...

