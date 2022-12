Polizei Duisburg

POL-DU: PKW bei Unfall völlig zerstört-2 Personen verletzt

Duisburg-Beeck (ots)

Ein 21-jähriger PKW-Führer befuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag die Hoffsche Str. in Richtung Beeck. In einer dortigen Rechtskurve verlor er vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte zunächst auf der gegenüberliegenden Seite gegen den Bordstein, fuhr über den Grünstreifen und schleuderte dann mit der Beifahrerseite gegen eine Laterne. Der Aufprall war so stark, dass sowohl eine Tür und auch das rechte Hinterrad abgerissen wurden. Der PKW kam ca. 40m weiter zum Stehen; das Trümmerfeld verteilte sich auf insgesamt ca.200m. Der PKW - ein E-Auto - wurde wie die Laterne völlig zerstört. Das Fahrzeug war trotz der winterlichen Straßenverhältnisse auf Sommerreifen unterwegs. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte der PKW zunächst stromlos gemacht werden, bevor er geborgen wurde. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungswagen verschiedenen Krankenhäusern zugeführt.

