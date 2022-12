Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Auto schleudert in Straßenbahnhaltestelle - 59-jährige Fahrerin verletzt

Duisburg (ots)

Bei einem Unfall auf der Düsseldorfer Straße stießen am Freitagmorgen (16. Dezember, 08:20 Uhr) zwei Autofahrerinnen im Kreuzungsbereich Karl-Jarres-Straße zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte ein Opel in eine Straßenbahnhaltestelle. Die 59-jährige Fahrerin kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zuvor war eine Mercedes-Fahrerin (33) mit ihrem Pkw von der Karl-Jarres-Straße aus nach links in die Düsseldorfer Straße abgebogen und dort mit der Duisburgerin kollidiert. Sie blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme war die Düsseldorfer Straße in Teilen gesperrt. Davon war neben dem Fahrzeugverkehr auch die Straßenbahn betroffen.

