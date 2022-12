Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Heroin in Efeu versteckt - Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Duisburg (ots)

"Warum ich? Andere verkaufen auch Drogen" - mit diesen Worten brachte am Donnerstagnachmittag (15. Dezember) ein 23-Jähriger zum Ausdruck, dass er seine Festnahme für nicht gerechtfertigt hält.

Zivilpolizisten fassten den Mann nach einem Zeugenhinweis gegen 17:05 Uhr auf der Straße "Im Birkenkamp", nachdem sie ihn beim Dealen beobachteten. Seine Ware versteckte der Tatverdächtige in einer Zigarettenschachtel in einer Efeu-Wand. Der Inhalt: 29 Bubbles Heroin. In dem Grün fanden die Beamten außerdem ein sogenanntes Wegwerfhandy; bei dem jungen Mann zusätzlich Bargeld in szenetypischer Stückelung. Sie stellten sämtliche Sachen sicher.

Als die Beamten die Personalien des 23-Jährigen feststellen wollten, erkannten sie, dass sein Ausweis gefälscht ist. Sie brachten den mutmaßlichen Dealer ins Polizeigewahrsam, wo er identifiziert werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er heute wegen des Verdachtes des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell