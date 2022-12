Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Per "Dating-Portal" in Falle gelockt

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (16. Dezember, 00:20 Uhr) einen Mann per "Dating-Portal" in eine Falle gelockt. Der 27-Jährige war im Glauben, sich über das Portal mit einer Frau im Iltispark verabredet zu haben. Doch anstelle der Frau seien zwei Männer aufgetaucht, hätten ihn mit einem Messer bedroht und Bares gefordert. Auf die Forderung ging der Duisburger nicht ein, ergriff die Flucht und alarmierte die Polizei. Die Räuber waren etwa 25 Jahre alt, Bartträger und trugen dunkle Bekleidung. Der Größere hatte eine Kappe auf und eine stabile Figur. Zeugen, die in der Nacht zwei Verdächtige am oder im Iltispark beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Kriminalpolizei (Kriminalkommissariat 13).

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell