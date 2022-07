Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Roter Porsche aus Tiefgarage geklaut

Hamm-Mitte (ots)

Einem 54-jährigen Mann aus Hamm wurde ein roter Porsche 911 Targa, Typ 964 geklaut. Der Wagen stand zuletzt in einer Tiefgarage am Nordenwall. Ende Mai wurde das Liebhaberauto zuletzt bewegt. Am vergangenen Sonntag, 3. Juli, um 7.45 Uhr ist dem Besitzer der Diebstahl aufgefallen.

Der rote Porsche aus dem Baujahr 1991 hat einen Wert von rund 100.000 Euro. Der Wagen besitzt ein Hammer Saisonkennzeichen.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Hamm unter der 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (vs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell