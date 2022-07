POL-HAM: Schwarzer Audi nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Am Freitag, 1. Juli, wurde ein 26-Jähriger bei einem Arbeitsunfall an einem Stellwerk der Gleisanlage in Höhe der Banningstraße tödlich verletzt. Gegen 20.40 Uhr geriet er bei Rangierarbeiten zwischen die Puffer eines rollenden und eines stehenden Waggons. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen und das Amt für Arbeitsschutz die Untersuchung aufgenommen.(hei) ...

mehr