POL-HAM: Müllcontainer am Schillerplatz abgebrannt

Hamm-Uentrop (ots) - Ein VW-Fahrer ist am Freitagabend, 1. Juli, am Papenweg mit einem am Straßenrand stehenden Baum kollidiert. Der 41-Jährige fuhr gegen 21.15 Uhr in Richtung Norden, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Baum zusammenstieß. Die Polizisten sowie ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest stellten schnell fest: Der Hammer war deutlich alkoholisiert. Auf der Polizeiwache sollte dem Mann ...

