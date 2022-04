Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Sandstraße

Pirmasens (ots)

Am gestrigen Mittwochabend gegen 22:30 Uhr, beschädigte nach bisherigen Zeugenaussagen ein Autofahrer eines schwarzen Kleinwagens einen vor dem Anwesen Sandstraße Nr. 7 in Langsaufstellung ordnungsgemäß geparkten BMW. Nach der Kollision soll der Verursacher sogar verbotswidrig nach rechts in die einbahnstraßengeregelte Hauptstraße von der Unfallstelle geflüchtet sein. Bei der Flucht des schwarzen Kleinwagens sind noch Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gelaufen. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

