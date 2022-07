POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 27. Juni bis 3. Juli 2022

Hamm-Mitte (ots) - Am Samstag, 2. Juli, wurde zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr ein am Schwarzer Weg geparkter Audi beschädigt. Am linken Heck weist er Dellen und Kratzer auf, der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der 02381/ 916-2160 oder per Mail an ...

