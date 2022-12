Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Trickbetrüger erbeuten Goldschmuck - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Wieder einmal ist eine Seniorin Opfer von Trickbetrügern geworden. Ein falscher Polizeibeamte rief die 82-Jährige am Mittwochabend (14. Dezember) mehrfach auf ihrem Festnetztelefon an und gaukelte ihr vor, dass ihre Wertsachen in Gefahr seien. In der Nachbarschaft wäre vermehrt eingebrochen worden. Der Betrüger vom "Kriminal Dauerdienst Kommissariat 21 Düsseldorf" schickte am Abend einen Unbekannten zur Wohnanschrift der Seniorin (Nähe Kreuzung Grabenstraße/Koloniestraße), der ihren Schmuck sichern sollte.

In der Küche der 82-Jährigen nahm der Abholer eine Schmuckschatulle aus Kunststoff, gefüllt mit Halsketten und Armreifen aus Gold entgegen und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, blonde, kurze Haare, graue Jacke mit Kapuze, graue Hose. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg bittet und warnt: Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Eltern und Großeltern über die miesen Maschen der Trickbetrüger. Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an. Die echte Polizei nimmt Ihr Geld oder Schmuck niemals in Verwahrung. Zweifeln Sie an der Geschichte, die Ihnen ein Anrufer am Telefon erzählt? Dann legen Sie auf und wählen die Notrufnummer 110.

