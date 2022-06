Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kollision zwischen Radfahrerin und Fußgänger - 73-Jährige wird leicht verletzt

Viersen (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Fußgänger. Die 73-Jährige befuhr die Freiheitsstraße in Richtung Viersen. Auf Höhe der Kreuzung Alte Bruchstraße wollte sie einen Fußgänger linksseitig überholen und klingelte zuvor hörbar. Als die Viersenerin dann am unbekannten Fußgänger vorbei fuhr, trat dieser plötzlich nach links und kollidierte mit der 73-Jährigen. In Folge dessen stürzte sie zu Boden. Der Unbekannte half ihr auf und fragte sie nach ihrem Wohlbefinden, welches zu diesem Zeitpunkt noch in Ordnung war. Im weiteren Verlauf des Tages begab sich die Viersenerin aber in ein Krankenhaus, da sie in Folge des Aufpralls Schmerzen verspürte. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der Fußgänger ging nach dem Unfall weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei sucht nun den beteiligten Fußgänger. Er ist ca. 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Falls Sie zum genannten Zeitpunkt am Unfallort etwas beobachten haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (533)

