Krefeld: Nach mehreren Verkehrsunfallfluchten: Polizei Krefeld nimmt fünf Männer fest

Eine Meldung der Polizei Krefeld mit Bezug zu Duisburg:

Das Auto und die Kennzeichen lagen seit September 2022 als entwendet ein. Die Insassen teils stark betrunken und unter Einfluss von Drogen unterwegs. Der Fahrer ohne gültigen Führerschein. Es beginnt in Duisburg Buchholz mit einer Verkehrsunfallflucht und endet am Abend in der Festnahme der fünf Männer.

Die Männer fielen bereits am Donnerstagnachmittag (15. Dezember 2022) unangenehm auf, als sie in einem Geschäft an der Düsseldorfer Landstraße gegen 16:20 Uhr rumpöbelten. Anschließend stiegen sie in einen schwarzen Opel Astra, fuhren gegen ein geparktes Auto auf dem Parkplatz und flüchteten. Es stellte sich heraus, dass das von Zeugen abgelesene Krefelder Kennzeichen als entwendet einlag.

Am Abend beobachtete ein Autofahrer gegen 20:20 Uhr einen Verkehrsunfall in Krefeld an der Kreuzung Roßstraße/Jägerstraße. Er folgte dem flüchtenden Wagen und informierte die Polizei. Die Beamten konnten das Auto während der Fahndung am Hagerweg antreffen. Nachdem der Fahrer zunächst auf die Anhaltesignale der Beamten reagierte und anhielt, fuhr er plötzlich rückwärts gegen den Streifenwagen. Von da aus steuerte der Fahrer auf das Gelände der Hochschule Niederrhein zu, kollidierte dort mit einer Betonbegrenzung und kam so zum Stehen. Fünf Männer stiegen aus und flüchteten zu Fuß. Sie konnten allesamt gestellt werden. Drei von ihnen leisteten erheblichen Widerstand und griffen die Beamten körperlich an. Sie wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Da sie unter Einfluss von Alkohol und Drogen standen, wurden Blutproben entnommen. Die zwei übrigen Beifahrer wurden nach Identitätsfeststellung vor Ort entlassen.

Der schwarze Opel Astra wurde sichergestellt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug am 21. September 2022 aus einer Tiefgarage an der Parkstraße entwendet worden war. Im Fußraum haben die Beamten eine Druckverschlusstüte mit Tabletten gefunden und ebenfalls sichergestellt. Ob es sich hierbei um Betäubungsmittel handelt wird geprüft.

