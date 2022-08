Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Die Schule hat begonnen: Sehen und Gesehen werden im Straßenverkehr.

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach (ots)

Ein Zehnjähriger hebt an der Bushaltestelle sein hingefallenes Handy auf, in dem Moment fährt der Bus an - und überrollt die Hand des Jungen. Unfälle wie dieser zeigen, dass Mobiltelefone auf dem Schulweg in den Tornister gehören. Die Polizei Mönchengladbach appelliert zum Schulstart an alle Eltern: Sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, welche Folgen es haben kann, wenn sie sich ablenken lassen und sich nicht auf den Straßenverkehr konzentrieren.

Gleiches gilt natürlich für die Eltern selbst. Wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren: Während der Fahrt keine Butterbrotdosen in den Tornister stopfen oder Verabredungen für den Nachmittag per Whats pp regeln. Hinterm Steuer gehört die volle Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr. Nur so können Sie vorausschauend fahren und schnell bremsen.

Auch Müdigkeit am Steuer ist ein unterschätztes Unfallrisiko im Straßenverkehr. Bitte fahren Sie nur, wenn Sie sich ausgeruht und fit genug fühlen! Studien haben ergeben, dass eine Stunde weniger Schlaf das Risiko eines Verkehrsunfalls bereits um das 1,3-fache erhöht. Zwei Stunden weniger Schlaf verdoppeln das Unfallrisiko.

Eltern können noch mehr tun, um Kinder zu schützen. Besonders in der bevorstehenden dunklen Jahreszeit sollten Eltern für ihre Kinder auf helle Kleidung setzen, damit sie im Straßenverkehr gut zu erkennen sind. Reflektoren an der Kleidung und am Tornister oder Sicherheitswesten helfen zusätzlich. Auto-, Motorrad- oder Radfahrer übersehen Kinder - allein schon aufgrund ihrer Größe - leichter. Zumal Mädchen und Jungen häufig spontan agieren, wodurch gefährliche Situationen entstehen können.

Keinesfalls sollten Kinder auf der Straße oder an Fußgängerüberwegen spielen, indem sie zum Beispiel von der einen auf die andere Straßenseite laufen. Erklären Sie Ihren Kindern, dass es schnell zu einem Unfall kommen kann.

Die Polizei Mönchengladbach ist in diesen Tagen weiterhin mit vielen Beamten im Einsatz, um die Schulwege sicherer zu machen.

Helfen Sie bitte mit, liebe Eltern!

Alle Tipps zum Schulstart finden sich auch auf der Internetseite der Polizei Mönchengladbach unter https://moenchengladbach.polizei.nrw/artikel/sieben-tipps-fuer-einen-sicheren-schulweg (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell