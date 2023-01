POL-PDLU: WhatsApp-Masche gelingt

Altrip (ots) - Unbekannte zündeten in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Straße "Am Horren" ein Kleinkraftrad (Roller) an, der vermutlich vorher entwendet wurde. Da aufgrund des Feuers auch die Fahrzeug-Individual-Nummer (FIN) unkenntlich gemacht wurde, konnte ein Eigentümer nicht ermittelt werden. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die ...

