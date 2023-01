Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Fahranfänger mit 104 km/h in der Stadt gestoppt

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Dienstag (10. Januar) gegen 15:10 Uhr im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung an der Alsumer Straße einen Fahranfänger mit 104 km/h in seinem Mercedes gestoppt. Mit diesem traurigem Spitzwert war der Mann, der erst seit September 2022 eine Fahrerlaubnis besitzt, mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt (50 km/h). Er muss jetzt mit einem Bußgeld von mindestens 560 Euro, zwei Punkten und einem zweimonatigem Fahrverbot rechnen. Außerdem wird wohl seine Probezeit verlängert und er wird ein Aufbauseminar besuchen müssen.

In der Zeit von 14:45 Uhr bis 16:10 Uhr haben die Polizisten am Alsumer Steig noch weitere 13 Autofahrer erwischt, die zu schnell gefahren sind.

Neun von ihnen werden Bußgelder von über 70 Euro bezahlen müssen. Darunter sechs Pkw-Fahrer, die Punkte ins Flensburg für Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich von 21 bis 34 km/h erhalten. Ein Fahrer bekommt einen Monat Fahrverbot.

Vier weitere kamen mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro davon, weil sie 12 bis 15 km/h km/h schneller waren als erlaubt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell