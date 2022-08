Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 14.08.2022 gegen 12:30 Uhr wollte der Fahrer eines Pkw Renault sein Fahrzeug auf der Straße "Im Dorfe in der Ortslage Hohenfelden am rechten Fahrbahnrand abstellen. Aufgrund eines Bedienungsfehlers rollte er hierbei auf einen vor seinem Fahrzeug stehenden Pkw. Am Renault des Verursachers entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro, der Schaden am Fahrzeug des Geschädigten beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

