Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Mit gefälschtem Rezept in Apotheke ertappt

Duisburg (ots)

Ein Mann hat am Freitag (7. Januar) versucht mit einem gefälschten Rezept in einer Apotheke an der Rathausallee verschreibungspflichtige Medikamente zu bekommen. Die Mitarbeiterin informierte die Polizei. Die Beamten fanden bei seiner Durchsuchung Betäubungsmittel, weitere Medikamente sowie ein Pfefferspray und stellten alles sicher. Jetzt ermittelt die Polizei, ob der 22-Jährige bereits in den vergangenen Tagen in anderen Apotheken gefälschte Rezepte eingereicht hat. Der Mann bekam eine Anzeige.

