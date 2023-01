Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Mit Einkaufswagen in Auto geprallt - Polizei sucht Mann

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der am Donnerstag (29. Dezember 2022) gegen 18:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Drogerie an der Rheintörchenstraße mit einem Einkaufswagen in ein geparktes Auto geprallt ist. Eine Zeugin hatte beobachtet, dass der Unbekannte offenbar weggerutscht sei und dann in den grauen Peugeot stieß. Anschließend sei er mit einer Frau in ein anderes Auto gestiegen und weggefahren. Der Mann wird als etwa 1,85 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat kurze Haare und einen Schnauzbart. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunkelblauen Jeans und einer dunkelblauen Jacke mit Kapuze. Der innenliegende Stoff der Kapuze ist hellblau. Der Mann sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu ihm geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 22.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell