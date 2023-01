Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Gestürzt, bestohlen oder überfallen? Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein 28-jähriger Duisburger stand am Sonntagmorgen (8. Januar, gegen 4 Uhr) mit einer blutenden Kopfwunde vor der der eigenen Wohnungstür am Butterweg. Seiner Freundin sagte er, dass ihm Handy, Portemonnaie und Wohnungssschlüssel fehlen, er sich aber an nichts erinnern könne. Die beiden schlossen einen Raub oder Diebstahl nicht aus und riefen die Polizei. Den Beamten erzählte der 28-Jährige, dass er am Abend zuvor mit einem Freund verabredet gewesen war. Gemeinsam mit einem weiteren etwa 30 Jahre alten Mann habe man in der Nähe des Meidericher Bahnhofs auf einer Bank Alkohol getrunken. Schließlich sei der 28-Jährige mit dem unbekannten Mann in eine Bahn gestiegen und in die Innenstadt gefahren. Ab da fehle ihm die Erinnerung, sagte er der Polizei. Wer Hinweise auf einen möglichen Raub, Diebstahl oder Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

