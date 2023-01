Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Zeugen zweier Überfälle gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zweier Überfälle vom Wochenende. Die Taten passierten in Meiderich am Samstag (7. Januar). Die Details:

Gegen 5 Uhr überfiel ein Unbekannter einen 42-Jährigen an einem Zigarettenautomaten an der Ecke Malmedyer Straße/Neustraße. Als er gerade per EC-Karte bezahlen wollte, spürte er einen Schlag gegen den Hinterkopf, krümmte sich zusammen und ließ sein Portemonnaie fallen. Die Geldbörse und der Täter waren verschwunden, als der 42-Jährige wieder aufsah.

Gegen 17 Uhr griffen Unbekannte einen 42-Jährigen beim Joggen im Landschaftspark auf einem Gehweg in der Nähe der Zeltstadt an der Hamborner Straße an. Ein Täter schubste den Mann von hinten zu Boden, ein zweiter versuchte dann in Richtung seiner Jackentaschen zu greifen. Der 42-Jährige wehrte sich und es kam zum Gerangel zwischen ihm und den beiden Männern. Ohne Beute flüchteten die Täter schließlich gemeinsam mit einem dritten Mann in Richtung Emscherstraße. Die beiden Haupttäter sollen zwischen 25 und 35 Jahren alt und schlank gewesen sein. Der dritte Mann soll eine kräftige Statur haben, und weiße Schuhe getragen haben. Außerdem hatte er einen Stock oder eine Stange in der Hand.

Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

