POL-DU: Rahm: Gefesselt und mit Pistole bedroht - Trio raubt Seniorin in Wohnung aus

Duisburg (ots) - Der unbekannte Tote, der am 21. Dezember in einem Kleingartenverein an der Koloniestraße gefunden worden ist (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5408957), konnte dank zahlreicher Zeugenhinweise identifiziert werden. Bei dem Leichnam handelt es sich um einen 37-Jährigen, der in Polen vermisst wurde. Die Polizei Duisburg ...

