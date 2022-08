Ulm (ots) - Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Skoda von der Freiburger Straße in die Ulmer Straße. Er wollte in Richtung Birkendorf fahren und hielt zunächst an der Kreuzung an. Dann fuhr er weiter. Zu diesem Zeitpunkt kam dem Skoda ein 49-Jährigen mit seinem Mercedes entgegen. Der bog aus der ...

mehr