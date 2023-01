Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Frau am Fahrkartenautomaten ausgeraubt

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (5. Januar, gegen 14:15 Uhr) raubte ein Unbekannter eine 68-Jährige am Meidericher Bahnhof aus. Er nahm ihre Bahncard aus dem Automaten, als sie sich gerade ein Ticket kaufen wollte. Als sie ihn festhielt, um ihn am Weglaufen zu hindern, schubste er die Frau zur Seite. Er verschwand in Richtung Westender Straße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, schlank, circa 1,80 Meter groß, lockige dunkle Haare. Hinweise nimmt die Kripo unter 0203 2800 entgegen.

