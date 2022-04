Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt i.H.

Raub auf Tankstelle in Neustadt

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Pressestellen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck

Am Donnerstag (31.03.2022) betrat ein maskierter Mann eine Tankstelle in Neustadt in Holstein. Nachdem er zunächst einen Kunden niederschlug, erbeutete er unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Gegen 20:55 Uhr suchte der bislang unbekannte Mann die Tankstelle in der Oldenburger Straße auf. Im Geschäftsraum ohrfeigte er erst einen 21-jährigen Kunden, dann drängte er den Kassierer unter Vorhalt einer Schusswaffe um Herausgabe von Bargeld. Anschließend bewegte der Täter den Angestellten dazu, sich in die hinteren Räume zu begeben, wo weiteres Geld herausgezwungen wurde.

Der 1,65m bis 1,70m große und normal gebaute und komplett in schwarz gekleidete Täter flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Wer zum besagten Zeitraum Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht hat oder Angaben zum Fluchtweg des Täters machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Neustadt in Holstein unter der Rufnummer 04561 -61541 zu melden. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung und der Körperverletzung eingeleitet.

