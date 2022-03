Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Traktor entwendet und beschädigt

Freiburg (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro verursachte am Mittwoch, 30.03.2022 zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr ein Unbekannter an einem Case Traktor. Diese stand auf einem Gelände an der B518 und wurde unbefugt in Gebrauch genommen. Beim Fahren wurden einige Zäune beschädigt und der Traktor am Ende eines Abhanges beschädigt aufgefunden. An den Zäunen entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

