LPI-G: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gera (ots) - Gera: Ein derzeit noch unbekannter Einbrecher drang am Freitag (04.03.2022), in der Zeit von 17.00 Uhr - 23.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Tschaikowskistraße in Gera ein. Nachdem der Täter das Haus nach etwaigen Wertgegenständen durchsuchte, entwendete er Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und entfernte sich unerkannt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun ...

mehr