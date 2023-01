Polizei Duisburg

POL-DU: Laar/Stadtgebiet: Mülltonnenbrände am Wochenende in Laar

Duisburg (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am Wochenende mehrfach zu Mülltonnenbränden in Laar ausgerückt. In der Nacht zu Sonntag (8. Januar) brannte gegen 3:55 Uhr eine Altpapiertonne auf der Schillstraße. Um 8 Uhr stand eine Tonne neben einem Mehrfamilienhaus auf der Arndtstraße in Flammen. Den nächsten Brand einer Altpapiertonne auf der Arndtstraße meldeten Zeugen in der Nacht zu Montag (9. Januar) gegen 4:50 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Das Kriminalkommissariat 11 ist unter der Rufnummer 0203 2800 erreichbar. Die Ermittler nehmen aber auch Informationen zu zwei weiteren Bränden auf: In Friemersheim haben Unbekannte am Samstagvormittag (7. Januar, 11:25 Uhr) eine Mülltonne auf einem Friedhof an der Friedhofsallee angezündet. Am Sonntagabend (8. Januar, 21:10 Uhr) fuhren die Einsatzkräfte zum Feuer in einem Papiercontainer in Untermeiderich auf der Bergstraße.

