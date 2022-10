POL-STH: Promillesünder aus dem Verkehr gezogen

Nienburg (ots) - (KEM) Am heutigen frühen Dienstagmorgen, den 11.10.2022, kam es gegen 1.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Rinteln OT Möllenbeck zu einem Brand einer Scheune, bei dem zahlreiche Rinder verendeten. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Der Brand ereignete sich auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Straße Am Kloster in Möllenbeck. Nach ...

mehr