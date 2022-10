Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln/Möllenbeck - Scheunenbrand fordert zahlreiche tote Rinder

Nienburg (ots)

(KEM) Am heutigen frühen Dienstagmorgen, den 11.10.2022, kam es gegen 1.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Rinteln OT Möllenbeck zu einem Brand einer Scheune, bei dem zahlreiche Rinder verendeten. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an.

Der Brand ereignete sich auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Straße Am Kloster in Möllenbeck. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen entstand das Feuer in einer Scheune, in der neben landwirtschaftlichen Geräten auch Rinder untergebracht waren. Zahlreiche Rinder fielen dem Feuer zum Opfer, einige Tiere konnten aus der Gefahrenzone in eine andere Stallung getrieben werden.

Die Feuerwehr befindet sich derzeit noch für Löscharbeiten im Einsatz. Zwischenzeitlich waren über 120 Kameradinnen und Kameraden umliegender Wehren zur Brandbekämpfung sowie 10 Kräfte des THW vor Ort. Mitarbeiter des Veterinäramts sowie der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Schaumburg erschienen ebenfalls am Brandobjekt. Durch die Untere Wasserbehörde muss geprüft werden, ob durch den Brand und die Löscharbeiten Betriebsstoffe in das Erdreich gedrungen sind. Um den Einsatzkräften die Arbeiten zu ermöglichen waren darüber hinaus Straßensperrungen in unmittelbarer Umgebung durch den Bauhof der Stadt Rinteln erforderlich.

Die fünf anwesenden Bewohner sowie ein Gast des separat stehenden Wohnhauses blieben unverletzt. Das Haus ist nicht brandbetroffen und weiterhin bewohnbar.

Der Gesamtschaden kann momentan noch nicht beziffert werden, dürfte aber nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro betragen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell