Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Räuber festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (25.05.2022) einen 40-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 43-Jährigen in einer Passage an der Kronenstraße beraubt zu haben. Der Beschuldigte schlug gegen 13.45 Uhr dem Opfer mehrfach mit der Hand auf den Kopf, nahm ihm dessen Rucksack weg und flüchtete. Kurz darauf wurde der 40-Jährige von Polizeibeamten in der Nähe des Tatorts angetroffen, wobei er noch Teile des Raubgutes bei sich hatte. Während des Transports leistete der aggressive Mann Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Der 40-jährige Grieche wurde am Donnerstag (26.05.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell