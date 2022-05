Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (24.05.2022) in der Straße Grubenäcker einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend weitergefahren. Der Unbekannte kollidierte zwischen 14.00 Uhr und 18.50 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf Höhe der Hausnummer 51 mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich um einen Kleinlaster oder Sprinter handeln. Der Schaden am Mitsubishi wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

