POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Hundemarkt

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, den 07.10.2022, zwischen ca. 9.45 und 10.15 Uhr auf dem Parkplatz Am Hundemarkt in Stadthagen ereignete.

Eine 46-jährige Lauenauerin hatte den von ihr genutzten Audi zur Tatzeit auf dem Parkplatz an der Querstraße geparkt und fand diesen nach einem kurzen Besuch in der Innenstadt beschädigt vor. Sie erstattete anschließend Anzeige bei der Polizeiwache in Stadthagen.

Die Polizei geht davon aus, dass eine bislang unbekannte Person seine Autotür öffnete und mit dieser gegen die Beifahrerseite des geparkten grauen Audi A1 stieß. Der Lack des Audi wurde dadurch verkratzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 05721/40040 zu melden.

