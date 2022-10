Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand einer Stallung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rinteln Hessendorf (ots)

(swe). Am Sonntag, 9. Oktober, wird die Leitstelle von Polizei und Feuerwehr gegen 23.17 Uhr über einen Brand eines Kuhstalls im Ortsteil Hessendorf informiert. Nur wenige Minuten später trifft die Polizei am Einsatzort ein und kann die brandbetroffenen Bewohner des Bauernhofes antreffen. Zum Glück stellt sich heraus, dass niemand verletzt wurde. Ein Teil des Dachstuhls der Scheune steht in Vollbrand. 20 Rinder können aus dem Stall geborgen werden und bei einem Nachbarlandwirt untergestellt werden. Acht Ortswehren aus Rinteln sind mit etwa 90 Kameradinnen und Kameraden vor Ort unter der Leitung von Stadtbrandmeister Tim Schinz. Das Rintelner THW ist ebenfalls mit zehn Helfern am Einsatzort und prüft die Statik des brandbetroffenen Gebäudes. Brandschutzmauern zwischen Scheune und Wohnhaus sowie innerhalb der halben Scheune verhindern Schlimmeres. Dennoch ist das Wohnhaus vorerst nicht bewohnbar und die Bewohner werden bei Nachbarn aufgenommen. Der Brandort wird für weitere Ermittlungen durch die Polizei beschlagnahmt. Eine Brandursachenkommission soll eingesetzt werden. Der Schaden ist bislang noch nicht zu beziffern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell