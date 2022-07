Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Neuenburg am Rhein - Bundespolizei zieht falsche Dokumente aus dem Verkehr

Neuenburg am Rhein (ots)

Mit gefälschten Dokumenten im Gepäck wurde ein 43-Jähriger bei der Einreise nach Deutschland in Neuenburg am Rhein durch die Bundespolizei festgestellt. Gegen den Mann wird nun wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt.

Am Samstagabend (02.07.2022) geriet ein 43-jähriger albanischer Staatsangehöriger an der Rheinbrücke in Neuenburg am Rhein in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Zur Kontrolle händigte er der Streife eine albanische Fahrerlaubnis aus, die zum Grenzübertritt jedoch nicht ausreichend war. Bei der Nachschau nach weiteren Identitätspapieren wurden in der Geldbörse des Mannes eine Identitätskarte sowie eine Fahrerlaubnis aus Slowenien aufgefunden. Beide Dokumente waren jedoch auf anderslautende Personalien ausgestellt, die Lichtbilder stellten jedoch den 43-Jährigen dar. Bei einer eingehenden Prüfung stellten die Beamten fest, dass es sich dabei um Fälschungen handelte. Weiterhin wurde bei der Überprüfung der Personalien festgestellt, dass der 43-Jährige in Deutschland zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, wurde durch die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet. Die Falsifikate wurden als Beweismittel sichergestellt und es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro einbehalten. Danach wurde der Mann aufgefordert, sich beim zuständigen Ausländeramt zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell