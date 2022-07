Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zugbegleiter bedroht und beleidigt - Bundespolizei ermittelt

Müllheim (Baden) (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich am vergangenen Donnerstag in einer Regionalbahn im Bahnhof Müllheim (Baden) ereignet haben soll.

Am Donnerstag, den 30. Juni 2022, gegen 10:55 Uhr, soll es in einer Regionalbahn von Neuenburg am Rhein nach Müllheim (Baden) zu Bedrohungen und Beleidigungen zum Nachteil eines Zugbegleiters gekommen sein. Vorausgegangen war ein Fahrtausschluss eines 46-jährigen Mannes. Beim Ausstieg im Bahnhof Müllheim (Baden), soll der Mann den Zugbegleiter beleidigt und bedroht haben.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

