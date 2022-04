POL-OG: Oberkirch, Zusenhofen - Einbruch und Verwüstung, Hinweise erbeten

Bühl (ots) - Am heutigen Mittwochmittag kam es gegen 14:20 Uhr auf der A5 vor der Zufahrt des Rasthofes Bühl in nördlicher Fahrtrichtung zu einem Verkehrsunfall. Ein Anrufer meldete zunächst einen PKW, der in deutlichen Schlangenlinien fahren würde. Kurz darauf sei dieser mit einer Leitplanke im Bereich der Zufahrt zum Rasthof kollidiert und sorgte somit für einen kurzzeitigen Rückstau auf der Zufahrtsstraße. ...

mehr