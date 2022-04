Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Motorradfahrer leicht verletzt

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad kam es am Mittwochnachmittag in der Ortenberger Straße. Ein Autofahrer beabsichtigte gegen 14:40 Uhr aus einem Tankstellengelände heraus auf die Ortenberger Straße nach links einzufahren, als dort gerade der Fahrer eines Leichkraftrades stadteinwärts fuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß zog sich der Fahrer des Motorrades offenbar leichte Verletzungen zu, weshalb er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

/rs

