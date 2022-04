Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrradfahrerin verletzt

Lahr (ots)

Eine junge Fahrradfahrerin wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf dem Radweg entlang der Tiergartenstraße leicht verletzt. Gegen 15:40 Uhr stellte ein 47-jähriger Fahrer sein Firmenfahrzeug berechtigt auf dem Radweg ab, um Arbeiten an einer dortigen Ampelanlage zu verrichten. Beim Aussteigen aus dem Mercedes hat er offensichtlich eine 13-jährige Radfahrerin übersehen, welche den Radweg in Richtung Stadtmitte befahren hat. Das Mädchen kollidierte mit der Fahrertür und kam dadurch zu Fall. Durch das Tragen des Fahrradhelms zog sie sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

/pi

