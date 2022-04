Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Diebstahl aus Schreibwarenladen, Hinweise erbeten

Lichtenau (ots)

Zwei noch unbekannte Männer haben am Dienstagnachmittag zwei Federmäppchen aus einem Schreibwarengeschäft in der Straße "Auf der Schanz" entwendet. Gegen 13:45 Uhr hielt sich einer der Unbekannten im hinteren Bereich auf, während der zweite eine Zeugin in ein Gespräch verwickelte. Nachdem die beiden dunkel bekleideten Männer das Geschäft in unbekannte Richtung verließen, bemerkte die Zeugin dass zwei Federmäppchen der Marke "Depesche" im Wert von insgesamt etwa 78 Euro fehlten. Die mutmaßlichen Diebe mit Dreitagebart sollen auffallend groß etwa 190 bis 200 Zentimeter gewesen sein und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Die Beamten des Polizeipostens Lichtenau haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07227 2221 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell