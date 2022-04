Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Kurzer Rückstau nach Verkehrsunfall

Bühl (ots)

Am heutigen Mittwochmittag kam es gegen 14:20 Uhr auf der A5 vor der Zufahrt des Rasthofes Bühl in nördlicher Fahrtrichtung zu einem Verkehrsunfall. Ein Anrufer meldete zunächst einen PKW, der in deutlichen Schlangenlinien fahren würde. Kurz darauf sei dieser mit einer Leitplanke im Bereich der Zufahrt zum Rasthof kollidiert und sorgte somit für einen kurzzeitigen Rückstau auf der Zufahrtsstraße. Dieser löste sich allerdings nach einer halben Stunde wieder auf. Der PKW-Fahrer wurde durch den eintreffenden Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine anderen Personen verletzt. Die genaue Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell