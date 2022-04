Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, L98 - Frontalkollision

Kehl (ots)

Bei einer Frontalkollision am heutigen Mittwochmittag auf der L98 war ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro zu beklagen. Nach derzeitigem Sachstand war ein Autofahrer gegen 14.40 Uhr von Offenburg kommend in westliche Richtung unterwegs, als er das Ende eines kleinen Staus übersah und ein Ausweichmanöver auf die Gegenfahrbahn einleitete. Hierbei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug, wurde abgewiesen und zog hierdurch noch drei weitere Pkw in Mitleidenschaft. Durch den Vorfall wurden der mutmaßliche Unfallverursacher sowie eine weitere Verkehrsteilnehmerin leicht verletzt. Derzeit ist die Landstraße komplett gesperrt. Mit der Räumung der Unfallstelle wird in den nächsten Minuten begonnen.

